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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.

Ercan Çakar   | 09.11.2022
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

Kızılyıldız mts ise ligde yaptığı 6 maçın sadece birini kazanırken, 5'ini kaybetti.

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