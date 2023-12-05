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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşı karşıya gelecek.

Bozhan Memiş  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olacak

İstanbul

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Üst üste 4 deplasman maçında Partizan, Kızılyıldız, Maccabi Playtika ve Virtus Bologna'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu yenilgilerin ardından iç sahada Real Madrid'i uzatmalara giden maçta 100-99 yenmeyi başardı.

THY Avrupa Ligi'nde 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sekizinci sırada yer alıyor.

Partizan, Olympiakos, Barcelona ve ASVEL karşısında aldığı 4 maçlık galibiyet serisi, Monaco karşısında son bulan Baskonia Vitoria-Gasteiz, son maçında Valencia'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'yla aynı performansı gösterip 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan İspanya ekibi, ligde yedinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Baskonia maçından 2 gün sonra 8 Aralık Cuma günü İspanya'da Barcelona'yla karşı karşıya gelecek.

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