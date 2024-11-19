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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

Emrah Oktay  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak

İstanbul

Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY Avrupa Ligi'ndeki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.

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