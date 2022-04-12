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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak.

Emre Doğan   | 12.04.2022
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak

İstanbul

Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.

Play-off'a kalma şansı bulunmayan Fenerbahçe Beko, 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Play-off oynama hakkı elde eden Maccabi Playtika Tel Aviv ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor.

Bu mücadeleyi İsrail temsilcisinin kazanması halinde, Anadolu Efes'in rakibi İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan olacak. Fenerbahçe Beko'nun sahadan galip ayrılması durumunda ise lacivert-beyazlı takım İspanya ekibi Real Madrid ile eşleşecek.

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