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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Khimki'yi konuk edecek

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Rusya temsilcisiyle karşılaşacak.

Berad Büyük   | 05.11.2020
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Khimki'yi konuk edecek

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts, Anadolu Efes ve Maccabi Playtika'ya üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Kızılyıldız mts'ye karşı galip gelen Khimki ise Panathinaikos OPAP, Zalgiris, Real Madrid, TD Systems Baskonia ve Maccabi Playtika'ya yenildi.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 12 maçın 8'ini Fenerbahçe Beko kazanırken, 4'ünde Khimki galip geldi.

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