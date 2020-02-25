Euro
6.66
Dolar
6.15
BIST 100
115,465.80
Altın
1,683.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, derbide yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta yarın Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek.

Erkan Tiryaki   | 25.02.2020
Fenerbahçe Beko, derbide yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek

İstanbul

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta yarın Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.

Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.

Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, derbide yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, derbide yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek

Darüşşafaka'dan kupa finalinin son dakikasındaki faul pozisyonuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak

Basketbolda Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

Basketbolda Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun
Obradovic, Fenerbahçe'yle 500. maçında kupa için sahada

Obradovic, Fenerbahçe'yle 500. maçında kupa için sahada
Potada 36. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Potada 36. Türkiye Kupası sahibini buluyor