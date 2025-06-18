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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, yarın karşı karşıya gelecek.

Ceren Aydınonat  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

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İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

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