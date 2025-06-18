Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
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İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.