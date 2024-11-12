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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ekibini 87-76 yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih ekibini 87-76 yendi.

Süha Gür  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ekibini 87-76 yendi

İstanbul

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 6. dakika, konuk ekibin 10'a 9 üstünlüğüyle geçildi. Moladan 6-0'lık seriyle dönen Alman temsilcisi, son dakika içinde farkı çift hanelere (11-21) çıkardı ve ilk çeyreği de 21-13 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine iyi başlayan sarı-lacivertliler, Guduric ve Melli'nin basketleriyle 11. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 17-21. Sertaç Şanlı'nın 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı 1 sayıya (22-23) indiren Fenerbahçe Beko, 15. dakikada Colson'un dış atışıyla öne geçti: 25-23. Birch'in 17. dakikada boyalı alandaki isabetiyle farkı 6 sayıya (29-23) kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 35-30 üstün gitti.

İkinci yarıya hücumda top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Bayern Münih, 23. dakikada eşitliği sağladı: 37-37. Hayes-Davis önderliğinde üst üste skor üreten sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada farkı 6 sayıya kadar yükseltti: 47-41. Final periyoduna Fenerbahçe Beko, 67-58 önde girdi.

Son çeyreğe Hayes-Davis'in basketiyle farkı çift hanelere (69-58) yükselterek başlayan Fenerbahçe Beko, 35. dakikayı 78-64 üstün geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, salondan 87-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 25 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis, galibiyette önemli rol oynadı.

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