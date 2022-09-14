Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi
Istanbul
Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'yla anlaştığını duyurdu.
Deneyimli başantrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son Afrika şampiyonu Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçiyorum. Üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecini yürüteceğim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.