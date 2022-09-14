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Basketbol, Dünyadan Spor

Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 14.09.2022
Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi

Istanbul

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'yla anlaştığını duyurdu.

Deneyimli başantrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son Afrika şampiyonu Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçiyorum. Üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecini yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

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