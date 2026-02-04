Dolar
43.51
Euro
51.51
Altın
5,070.84
ETH/USDT
2,281.50
BTC/USDT
76,413.00
BIST 100
13,954.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Ergin Ataman, başkan Giannakopoulos'un istifa çağrısının kendisini motive ettiğini söyledi

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Aris'e mağlup oldukları maçın ardından kulüp başkanı Giannakopoulos'un takımdaki herkesi istifaya çağırmasının haklı bir tepki olduğunu belirterek, bu durumun kendisine ekstra motivasyon sağladığını söyledi.

Emre Doğan  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Ergin Ataman, başkan Giannakopoulos'un istifa çağrısının kendisini motive ettiğini söyledi

İstanbul

Ataman, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkan Dimitris Giannakopoulos'un sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiden sonra Türk ve Yunan basınından birçok kişinin kendisini aradığını aktaran Ataman, "Başkan Giannakopoulos'un paylaşımına neden tepki vermediğimi sordular. Bu sorunun cevabı çok basit. O da benim gibi. Ben bazen basın toplantısında oyuncularıma saldırıyorum. O da sadece bana değil hepimize saldırdı. Bu normal. O tutkulu birisi. Kazanmak istiyor, bu işe emek veriyor, yatırım yapıyor ve para harcıyor. Başkan Giannakopoulos haklı." ifadelerini kullandı.

Ataman, kendisinin de bazen medya önünde oyuncularına karşı agresif olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kez o hepimize karşı agresif oldu. Haklıydı. Dürüst olmam gerekirse bu durum beni motive etti. Oyuncularla toplantı yaptık. Onlara önemli şeyler söyledim. Herkesin 8. şampiyonluğu beklediğini ama bunu unutarak sıradaki maça odaklanmalarını söyledim. İlk sezonumda hiç kimsenin beklemediği şekilde EuroLeague'de şampiyon olurken adım adım ilerledik. Her maç savaşmak zorundayız. Giannakopoulos'a saygı duyuyorum. Beni ekstra motive ettiği için ona teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evine yerleşen dede ile torununa ilişkin paylaşım yaptı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Doğu'da soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'a konuk olacak

Ergin Ataman, başkan Giannakopoulos'un istifa çağrısının kendisini motive ettiğini söyledi

Anadolu Efes, bu sezon "yokları oynuyor"

İsrail'de Ergin Ataman'a yapılan çirkin saldırı için sadece 12 bin avro para cezası verildi

İsrail'de Ergin Ataman'a yapılan çirkin saldırı için sadece 12 bin avro para cezası verildi
Basketbol Avrupa Ligi'nde "Türk derbisi"

Basketbol Avrupa Ligi'nde "Türk derbisi"
Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'a yapılan saldırı için inceleme istedi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'a yapılan saldırı için inceleme istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet