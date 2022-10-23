Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,314.10
BTC/USDT
19,197.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Engelli basketbolcu Havva, hem kulübü hem de milli takım için çalışıyor

Bedensel engelli Havva Selvihan Uzun, 15 yıldan bu yana giydiği milli formayla istikrarlı performansı ve elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Cem Genco   | 23.10.2022
Engelli basketbolcu Havva, hem kulübü hem de milli takım için çalışıyor Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Belinde su kesesiyle doğan ve kesenin patlaması sonucu 1,5 aylıkken engelli kalan Havva, ailesinin yönlendirmesiyle 12 yaşında basketbolla tanıştı.

Sporla tanıştıktan sonra hayata yeniden tutunan Havva (28), gösterdiği performansla 13 yaşında milli takıma seçildi.

Milli takım formasıyla sayısız maça çıkan Havva, Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 68 Aksaray Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Takımı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor kulüplerinin formasını giydi.

Bir çocuk annesi Havva, spordaki başarısının yanı sıra Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümündeki eğitimini sürdürüyor.

Havva Selvihan Uzun, sezon başında transfer olduğu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarısı için ter döküyor.

"Benim için kızımdan sonraki en önemli şey basketbol"

Milli oyuncu Havva Selvihan Uzun, AA muhabirine, 12 yaşından bu yana tekerlekli sandalye basketbol takımlarında görev aldığını söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana milli takım formasını büyük bir gururla giydiğini anlatan Havva, "Milli takımda olmak sandalyede olmakla aynı şey aslında. Kendimi özgür bir kuş gibi hissediyorum. Milli takımda 4 numaralı formamla ilk beşte temsil ediyorum. Benim için kızımdan sonraki en önemli şey basketbol." diye konuştu.

Havva, milli takımda kalıcı olmasını düzenli ve disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu belirtti.

Hem kulübü hem de milli takımın başarısı için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Havva, şunları kaydetti:

"Kadın milli takımıyla 2018'de Avrupa şampiyonu olduk. Yine milli takımla üçüncülüğüm oldu. Gittiğim Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu maçlarında 6 kez üst üste en iyi sporcu ödülünü aldım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile KKTC arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 ayda 1043 silah ele geçirildi
Kamu Denetçiliği Kurumundan engelli çocukları bulunanların eğitim izni hakkında tavsiye kararı
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Deniz Kuvvetlerinin mayınlara karşı yoğun mesaisi sürüyor

Benzer haberler

Kamu Denetçiliği Kurumundan engelli çocukları bulunanların eğitim izni hakkında tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumundan engelli çocukları bulunanların eğitim izni hakkında tavsiye kararı

Engelli basketbolcu Havva, hem kulübü hem de milli takım için çalışıyor

Cedi Osman'ın 15 sayı attığı maçta Cavaliers, Bulls'u mağlup etti

İki kişiyle çekilen filme Kanada, Macaristan ve Türkiye'den ödül

İki kişiyle çekilen filme Kanada, Macaristan ve Türkiye'den ödül
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek
Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın sayıları galibiyete yetmedi

Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın sayıları galibiyete yetmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet