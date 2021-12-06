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Spor, Basketbol

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel-U Net Holon'u ağırlayacak

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u konuk edecek.

Ercan Çakar   | 06.12.2021
Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel-U Net Holon'u ağırlayacak

İstanbul

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, grupta oynadığı 3 müsabakada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşadı. İsrail temsilcisi ise yaptığı 3 maçtan iki galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında 20 Ekim'de oynaması gereken müsabaka Hapoel-U Net Holon'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.


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