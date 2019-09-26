Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes

Istanbul
Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı.
Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken taraflar, 6-6 eşitliği bozamadı. Daha sonraki bölümde 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, skoru 13-6'ya getirdi. Toparlanan Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 2 dakika kala 15-15'le eşitliği sağladı. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyreği sarı-lacivertliler, 20-19 önde tamamladı.
İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Anadolu Efes, hızlı hücumlarla sayı üretti ve çeyrekte 5 dakika geride kalırken 28-25 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Molanın ardından toparlanan ve arka arkaya sayı üreten sarı-lacivertli ekip, 17. dakikada 32-30 öne geçti. Anadolu Efes, ilk yarının son dakikasında yaptığı etkili hücumların ardından sayılar buldu ve soyunma odasına 39-37 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, ilerleyen dakikalarda özellikle Beaubois'nın üç sayılık atışlarıyla farkı açan Anadolu Efes, 25. dakikayı 52-41 önde geçti. Lacivert-beyazlıların skoru 62-46'ya getirdiği periyodun son bölümünde Fenerbahçe Beko farkı azaltsa da Anadolu Efes, final çeyreğine 64-52 önde girdi.
Son periyotta farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın üç sayılık basketiyle 37. dakikada skoru 71-67'ye getirdi. Bu bölümden sonra hücumda hata yapmayan Anadolu Efes, skor üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumundaki Anadolu Efes, bu sonuçla 12. kez mutlu sona ulaştı.
Anadolu Efes kupasını aldı
Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes, kupasını düzenlenen törenle aldı.
Gaziantep Şahinbey Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti.
Lacivert-beyazlı oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12. kez kazanan Anadolu Efes'te oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçe Bekolu oyuncular ise madalyalarını Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı.
Maçın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon seçildi. Simon'a ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.
Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu yenerek kazanan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 12. kez kupayı müzesine götüren lacivert-beyazlı takımı tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idari heyetini kutluyorum. Fenerbahçe Beko'yu da sergilediği performanstan ötürü tebrik ediyorum. Basketbolumuzun lokomotifi konumundaki bu iki güzide kulübümüze, önümüzdeki günlerde başlayacak 2019-2020 Basketbol Süper Ligi'nde ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inandığım Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.