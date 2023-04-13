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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da Rumeli Platformu’nun iftar programında konuşuyor.
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Ercan Çakar  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

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