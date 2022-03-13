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Cedi Osman'ın 14 sayısı Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers'ı 101-91'lik skorla yenerek sezonun 41. galibiyetine imza attı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 13.03.2022
Cedi Osman'ın 14 sayısı Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

Ankara

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımların mücadelesinde kazanan taraf, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 10 sayı farkla geçen Chicago Bulls oldu.

Konferans 4'üncüsü Bulls'ta DeMar DeRozan 25 sayı ve 6 asist, Nikola Vucevic 20 sayı ve 14 ribaunt, Ayo Dosunmu 17 sayı, Javonte Green 12 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 29. kez kaybeden 38 galibiyetli Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 7'şer asist ve ribaunt, Evan Mobley 17 sayı ve 7 ribaunt, 32 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalma, Kevin Love ise 10 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

Warriors'ı galibiyete Klay Thompson taşıdı

Batı Konferansı temsilcisi Golden State Warriors, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 122-109'luk skorla geçerek sezonun 46. galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta uzun bir sakatlık sürecinin ardından bu yıl sahalara geri dönen Klay Thompson 38 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jordon Poole 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Andrew Wiggins 21 sayı, Jonathan Kuminga 14 sayı ve 11 ribauntla takımının galibiyetinde etkili oldu. All star Stephen Curry ise 8 sayı, 8 asist ve 5 ribauntla beklentilerin altında performans sergiledi.

Sezonun 26. mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 31 sayı ve 8 ribaunt, Khris Middleton 18 sayı ve 6 asist, Serge Ibaka 15 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 13 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı.

Sonuçlar

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-91

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-113

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 108-119

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 122-109

Utah Jazz-Sacramento Kings: 134-125

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 115-127

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 127-118

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