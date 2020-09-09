Euro
8.81
Dolar
7.49
BIST 100
1,094.46
Altın
1,923.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Kayseri’de Kazancılar çarşısından yayındayız Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Gaziantep'te Gaziler Caddesi'
logo
Spor, Basketbol

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna dahil etti.

Ercan Doğan   | 09.09.2020
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

 Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki ve 1,90 metre boyundaki Sedat Ali Karagülle, kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı'da kariyerine başlayan Sedat Ali, 35 lig maçında 6,6 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarını yakaladı. Bir sonraki sezon aynı takım formasıyla 28 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 5,8 sayı ve 1,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Geçen sezon Bandırma Basketbol Kulübünde 20 lig maçında parkeye çıkan oyun kurucu 9,1 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla yılı tamamladı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da toplu taşımaya yönelik yeni Kovid-19 tedbirleri
İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 761 bini geçti
Hayat Eve Sığar Çağrı Merkezi ve sosyal medya hesapları açıldı

Benzer haberler

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Takımların Süper Lig kariyerleri

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Işıl Alben BOTAŞ'la yeni başarılar hedefliyor

Işıl Alben BOTAŞ'la yeni başarılar hedefliyor
Süper Lig tarihinin 'en'leri

Süper Lig tarihinin 'en'leri
Süper Lig'in rekorları ve ilkleri

Süper Lig'in rekorları ve ilkleri