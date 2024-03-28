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Spor, Basketbol

Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda final iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek.

Dilek Erol  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda final iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak

Istanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'na veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak.

Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

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