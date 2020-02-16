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Spor, Basketbol

Basketbolda Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 16.02.2020
Basketbolda Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko

Basketbolda Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

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