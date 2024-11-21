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Spor, Basketbol

Basketbolda Türk Telekom-Hapoel Bank maçı Sırbistan'da oynanacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 9. haftasında Türk Telekom'un İsrail ekibi Hapoel Bank ile oynayacağı karşılaşma, Avrupa Ligi (Euroleague) Yönetimi tarafından Sırbistan'a alındı.

Erkan Tiryaki  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Basketbolda Türk Telekom-Hapoel Bank maçı Sırbistan'da oynanacak

Ankara

Türk Telekom, ligin 9. haftasında İsrail ekibi Hapoel Bank ile 28 Kasım Perşembe günü karşılaşacak. Kupayı organize eden Euroleague, Ankara'da oynanması gereken karşılaşmanın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, "Takımımız ile Hapoel arasında 28 Kasım Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası 9. hafta karşılaşması Euroleague yetkililerince alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılacak. Taraftarımız önünde maç oynamayı bizler de çok isterdik ancak tribünde olamayan taraftarlarımızın bizleri ekran başında destekleyeceğine hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

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