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TBF Başkanı Türkoğlu,Türkiye Basketbol Federasyonunda Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından fedarasyon binasında açıklamalarda bulunuyor
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Spor, Basketbol

Basketbolda tüm ligler şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.

Emre Doğan   | 11.05.2020
Basketbolda tüm ligler şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.

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