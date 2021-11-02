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Spor, Basketbol

Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Emre Doğan   | 02.11.2021
Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

Istanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.


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