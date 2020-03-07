Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun

Adana
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmit ekibi, maçın ilk 5 dakikasını 10-5 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 üstün bitirdi.
İkinci periyotta dengeyi sağlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatıp öne geçti. Çeyrek boyunca dengeli oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3 sayı farkla (33-30) önde gitti.
Üçüncü çeyrekte özellikle Iagupova ve Zandalasini ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, son periyoda 56-44 galip durumda girdi.
Son çeyrekte de skor avantajını koruyan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 77-61 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Fenerbahçe Öznur Kablo kupasını aldı
Adana Atatürk Spor Salonu'ndaki maçın ardından, kupa töreni düzenlendi.
Şampiyon olan sarı-lacivertli takımın madalyalarını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kupasını da Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan verdi.
Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.
Organizasyonu ikinci tamamlayan İzmit Belediyespor'a da madalyaları takdim edildi.
Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP), sarı-lacivertli takımdan Tuğçe Canıtez seçildi.
Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo için kutlama mesajı yayımladı.
Yayımlanan mesajında Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Adana Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde İzmit Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki kulübümüze de başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.