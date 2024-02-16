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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbolda haftanın programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçları yapılacak.

Dilek Erol  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Türkiye Kupası karşılaşmaları nedeniyle bu hafta müsabaka yapılmayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

17.00 ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

18 Şubat Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Hatay Merkez)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Ahmet Cömert)

17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

19 Şubat Pazartesi:

18.00 BOTAŞ-Bursa Uludağ Basketbol (Ankara)

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.30 OGM Ormanspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.45 Finalspor-Kapaklıspor (Naim Süleymanoğlu)

16.30 Esenler Erokspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Başakşehir)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konyaspor (Kocaeli Atatürk)

18 Şubat Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Altındağ Atatürk)

15.45 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Pizza Lazza Haremspor (Gölbaşı)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyesi (Kurtdereli)

19 Şubat Pazartesi:

18.00 Semt77 Yalovaspor-Sigortam Net (90. Yıl)

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