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Spor, Basketbol

Basketbolda FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2022) kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Yunus Kaymaz   | 28.04.2021
Basketbolda FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2022) kura çekimi TSİ 14.00'te, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılacak.

FIBA'nın dijital kanallarından canlı yayımlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı dört gruba yerleştirilecek. Grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz eşleşecek.

Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbada yer alıyor.

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

Torbalarda yer alan ülkeler şöyle:

1. torba: İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa

2. torba: Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya

3. torba: Polonya, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya

4. torba: Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan

5. torba: Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya

6. torba: Bosna Hersek, Hollanda, Estonya, Bulgaristan.

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