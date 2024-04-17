Basketbolda Fenerbahçe-Beşiktaş erteleme maçı yarın oynanacak

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 26 maçta 21 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş Emlakjet ise çıktığı 26 maçın 19'unu kazanırken, 7'isinde mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 68-63'lik skorla kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.