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Spor, Basketbol

Basketbolda Fenerbahçe-Beşiktaş erteleme maçı yarın oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet derbisi yarın yapılacak.

Dilek Erol  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Basketbolda Fenerbahçe-Beşiktaş erteleme maçı yarın oynanacak

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 26 maçta 21 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş Emlakjet ise çıktığı 26 maçın 19'unu kazanırken, 7'isinde mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 68-63'lik skorla kazanmıştı.

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