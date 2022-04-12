Dolar
14.68
Euro
15.95
Altın
1,950.57
ETH/USDT
3,023.30
BTC/USDT
40,213.00
BIST 100
2,436.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar yağışı etkili oluyor. Uçhisar'dan yayındayız
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçları yarın oynanacak.

Ercan Doğan   | 12.04.2022
Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

İstanbul

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes maçı Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Ligin 19. haftasından ertelenen Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka karşılaşması ise saat 20.30'da TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak.

Sezonun 23. hafta erteleme maçında da Bahçeşehir Koleji ile Darüşşafaka saat 18.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport karşılaşması da yarın yapılacak. Saat 18.00'deki maç Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi
Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

Türk sporunun 'Sinyor' lakaplı efsanesi: Can Bartu

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar oldu

Fenerbahçe'nin yeni yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar oldu
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı