Basketbolda 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalistleri belli oldu
Basketbolda 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda finalistler belli oldu. Rakiplerini mağlup eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile Lidya Gaden City Turgutlu Belediyespor, finalde karşılaşacak.
İstanbul
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan yarı final müsabakasında Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 01 Adana Basketbol'u 86-58 mağlup ederek final biletini alan ilk takım oldu.
Diğer yarı finalde ise Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor'u 64-61 yenerek adını finale yazdırdı.
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile Lidya Gaden City Turgutlu Belediyespor arasındaki final, 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.