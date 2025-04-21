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Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off etabı yarın başlıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off etabı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Bozhan Memiş  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off etabı yarın başlıyor

İstanbul

Dörtlü Final'e yükselecek takımların belirleneceği play-off etabında ilk maçlar, yarın oynanacak.

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Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile ilk maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

Sezonu 6. sırada tamamlayarak direkt play-off bileti alan Anadolu Efes ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)

23 Nisan Çarşamba:

20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)

21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)

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