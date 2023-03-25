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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Guerschon Yabusele

İspanyol ekibi Real Madrid'in Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Yunus Kaymaz  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Guerschon Yabusele

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Yabusele, THY Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

27 yaşındaki Yabusele, Real Madrid'in deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 96-79 yendiği maçta, 6'da 6 iki sayı ve 7'de 4 üç sayı isabetiyle 24 sayı üretmişti.

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