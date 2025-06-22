Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçı yarın yapılacak

İstanbul
Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.
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İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.