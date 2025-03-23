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Spor, Basketbol

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin, şampiyon oldu

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin, şampiyonluğa ulaştı.

Emre Doğan  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin, şampiyon oldu Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Edirne

İki takımın da dış atışlardan etkili olduğu karşılaşmanın 5. dakikasını ÇİMSA ÇBK Mersin, 11-8 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan Emlak Konut karşısında oyun üstünlüğünü eline geçiren ve özellikle boyalı alandan kaydettiği basketlerle farkı açan Mersin temsilcisi, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte uzun oyuncularından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Emlak Konut karşısında topu iyi dolaştıran ve hücumda kontrollü oyununu sürdüren ÇBK Mersin, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta McCovan ile pota altını iyi kullanan ÇİMSA ÇBK Mersin, dış atışlardan bulduğu basketlerle de farkı 28 sayıya kadar yükseltti ve son bölüme 74-46 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin, müsabakayı 85-64 kazandı ve ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.


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