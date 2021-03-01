Euro
8.84
Dolar
7.31
BIST 100
1,495.62
Altın
1,758.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması töreni
logo
Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu grup aşamasında Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom, 8'li final için mücadele edecek.

Ali Korkmaz   | 01.03.2021
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak

İzmir

Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda yarın başlayacak müsabakalar, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekiplerin 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li finale kalacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde K Grubu'nda yer alan Türk Telekom, ilk maçında yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.

I Grubu'nda yer alan iki Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ da 3 Mart Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.

Play-off turu gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

- I Grubu

3 Mart Çarşamba: Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Happy Casa Brindisi (İtalya)- Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)

- J Grubu

Yarın: Hereda San Pablo Burgos (İspanya)-VEF Riga (Letonya)

3 Mart Çarşamba: Igokea (Bosna Hersek)- Lenovo Tenerife (İspanya)

- K Grubu:

Yarın: Türk Telekom-SIG Strasbourg (Fransa)

3 Mart Çarşamba: Nizhny Novgorod (Rusya)-AEK (Yunanistan)

- L Grubu:

Yarın: ERA Nymburk (Çekya)-Brose Bamberg (Almanya), Dinamo Sassari (İtalya)-Casademont Zaragoza (İspanya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 bin 604 kişi hakkında işlem yapıldı
Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek
İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak

LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik büyüyor

Türk derbisini Anadolu Efes kazandı

Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Hidayet Türkoğlu: En büyük hayalim Türk basketboluna kazandıracağımız tesistir

Hidayet Türkoğlu: En büyük hayalim Türk basketboluna kazandıracağımız tesistir
NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland, Houston engelini aştı

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland, Houston engelini aştı