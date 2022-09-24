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Spor, Basketbol

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi yaşandığını duyurdu.

Mehmet Fatih Duman   | 24.09.2022
Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar, 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir." denildi.

Ertelenen karşılaşmaların programının daha sonra açıklanacağı belirtilirken, "Federasyon olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.


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