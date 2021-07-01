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Barcelona, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile iki yıllığına anlaştı

İspanya 1. Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile iki yıllığına anlaştığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.07.2021
Barcelona, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile iki yıllığına anlaştı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcuyla 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anadolu Efes'te geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından takımdan ayrılan Sertaç Şanlı, sağlık kontrolünün ardından Barcelona ile sözleşme imzalayacak.

Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçiren Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 7,8 sayı ortalaması yakalamıştı. Özellikle Dörtlü Final maçlarında performansını artıran 29 yaşındaki pivot, bu dönemde 15,5 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.



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