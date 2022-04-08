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Spor, Basketbol

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Musa Samur   | 08.04.2022
Bakan Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu kabul etti Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkoğlu'nun yanı sıra federasyon yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Türk basketbolunun gündemi ve geleceğinin konuşulduğu görüşmede, planlanan yeni projeler de değerlendirildi.

Hidayet Türkoğlu, Bakan Kasapoğlu'na milli takım forması ile "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını hediye etti.


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