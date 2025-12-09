Dolar
Spor, Basketbol

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın U-BT Cluj-Napoca'yı konuk edecek

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 10. hafta maçında yarın Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımını ağırlayacak.

Metin Arslancan  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın U-BT Cluj-Napoca'yı konuk edecek

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Kupası'nda 6 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan kırmızı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.

Romanya ekibi ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle bir basamak altta 4. sırada kendine yer buldu.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki son iki maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

