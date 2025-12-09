Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın U-BT Cluj-Napoca'yı konuk edecek

İstanbul
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Avrupa Kupası'nda 6 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan kırmızı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Romanya ekibi ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle bir basamak altta 4. sırada kendine yer buldu.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki son iki maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.