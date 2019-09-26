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Spor, Basketbol

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman: Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz. En son kupayla bırakmıştık haziran ayında ve yine kupayla başlıyoruz." dedi.

Mehmet Akif Parlak   | 26.09.2019
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman: Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz

Gaziantep

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kontrollü başladıklarını söyledi.

Sezon başı olmasına rağmen kendileri için iyi bir maç olduğunu dile getiren Ataman, şöyle konuştu:

"İlk yarı başa baş geçti ama sonunda istediğimizi yapıyorduk. Hücumda istediğimiz atışları genelde bulduk. İkinci yarı ise oyunumuzu, savunmamızı sertleştirdik. Hücumda oyuncularım akıllı, bireysel ve faydalı oynadı. Hep doğru atışları bulduk. Gerektiğinde pota altı, gerektiğinde de dış atışlarla sonuca gittik ve özellikle üçüncü çeyrekte ciddi bir hakimiyet elde ettik. Sonunda 16 sayıya kadar farkı çıkardık.

Son periyotta biraz bocaladık. Fenerbahçe özellikle 5 kısaya döndükten sonra eşleşme sorunu yaşadık savunmada. O orada rakip bulduğu üçlüklerle yaklaştı bize ama sonunda yine Simon ve Micic'in akıllı oyunlarıyla galip gelmesini bildik. Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz. En son kupayla bırakmıştık haziran ayında ve yine kupayla başlıyoruz. İnşallah sezon, geçen sezon olduğu gibi iyi bir şekilde gelişir."

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Özellikle üçüncü çeyrekte maçı kopardılar ve hak ettiler bu galibiyeti. Taraftara da teşekkür ederim, bizleri yalnız bırakmadılar. Sezonun ne kadar zor olacağına dair tabloyu bu maçta net olarak gördük." ifadelerini kullandı.

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