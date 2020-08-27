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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılamayacak

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, turnuvaya daha önce katılacağı açıklanan Anadolu Efes'in yerine ALBA Berlin dahil olacağı duyuruldu.

Berad Büyük   | 27.08.2020
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılamayacak

Istanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi tarafından düzenlenecek sezon öncesi hazırlık turnuvasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı oluşan seyahat kısıtlamaları nedeniyle katılamayacak.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvaya daha önce katılacağı açıklanan Anadolu Efes'in yerine ALBA Berlin dahil olacağı duyuruldu.

ALBA Berlin, Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvada İtalya'nın AX Armani Exchange Milan, Yunanistan'ın Panathinaikos ve ev sahibi ülkenin Zalgiris takımıyla mücadele edecek.

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