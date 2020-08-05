Euro
8.40
Dolar
7.05
BIST 100
1,087.89
Altın
2,043.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi tarafından düzenlenecek sezon öncesi hazırlık turnuvasında yer alacak.

Mutlu Demirtaştan   | 05.08.2020
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılacak

İstanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi tarafından düzenlenecek sezon öncesi hazırlık turnuvasında yer alacak.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Ekim'de başlayacak 2020-2021 sezonu öncesi, gelecek ay 8 takımın katılımıyla iki hazırlık turnuvası düzenlenecek.

Anadolu Efes, Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvada İtalya'nın AX Armani Exchange Milan, Yunanistan'ın Panathinaikos ve ev sahibi ülkenin Zalgiris takımıyla mücadele edecek.

İkinci turnuva ise 15-16 Eylül'de İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenecek. La Fonteta Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvaya Almanya'dan Bayern Münih, Yunanistan'dan Olympiakos, Fransa'dan ASVEL ve ev sahibi Valencia katılacak.

İlk gün yarı final maçlarının yapılacağı turnuvalar, ikinci gün oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 160 bini geçti
Yarın Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da Kovid-19 bulaşanların sayısının 10 milyon olduğu tahmin ediliyor
Kırıkkale'de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı

Benzer haberler

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılacak

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılacak

Mavericksli Luka Doncic NBA tarihine geçti

NBA'de Lakers Batı Konferansı liderliğini garantiledi

NBA'de normal sezon yeniden başladı

NBA'de normal sezon yeniden başladı
Anadolu Efes'te Dunston'ın sözleşmesi yenilendi

Anadolu Efes'te Dunston'ın sözleşmesi yenilendi
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas, Olympiakos'a döndü

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas, Olympiakos'a döndü