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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani'yi konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın sahasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani'yi konuk edecek

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 16. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 10'unu kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan EA7 Emporio Armani Milan ise 13. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında İtalyan ekibi ile deplasmanda oynadığı mücadelede 92-76 mağlup ayrılmıştı.

Avrupa'da 826. maç

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 826. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 825 müsabakada 464 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 361 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 578. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 577 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 270'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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