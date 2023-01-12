Dolar
18.78
Euro
20.32
Altın
1,897.69
ETH/USDT
1,405.00
BTC/USDT
18,323.00
BIST 100
4,855.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona ile karşılaşacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

Süha Gür   | 12.01.2023
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona ile karşılaşacak

İstanbul

Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Geride kalan 18 karşılaşmada dokuzar galibiyet ve mağlubiyet alan Anadolu Efes 9. sırada bulunuyor. Barcelona ise 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 786. maç

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 786. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 785 karşılaşmada 447 galibiyet ve 338 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 538. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 537 mücadelenin 290'ını kazandı, 247'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken, bunların 17'sini kazandı. Barcelona ise 22 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya hükümeti hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu bildirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ruanda basını için makale yazdı
Anayasa Mahkemesinden 7145 ve 7333 sayılı kanunlara kısmi iptal
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona ile karşılaşacak

Alperen Şengün NBA'de "triple double" yapan en genç pivot oldu

NBA'de Miami Heat, 40'ta 40 serbest atış isabetiyle rekor kırdı

NBA'de Miami Heat, 40'ta 40 serbest atış isabetiyle rekor kırdı
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak
Denver Nuggets, evinde üst üste 11. kez kazandı

Denver Nuggets, evinde üst üste 11. kez kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet