Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final serisinde ikinci maç yarın oynanacak

İzmir
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşması Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın saat 19.30'da oynanacak. Serinin ilk maçında dün rakibini 90-66 mağlup eden Anadolu Efes, yarınki müsabakayı kazanması halinde yarı final vizesi alacak.
Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın galip tamamlaması durumunda yarı finale çıkacak takım 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak müsabakanın ardından belli olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.