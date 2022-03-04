Dolar
14.25
Euro
15.54
Altın
1,954.19
ETH/USDT
2,679.10
BTC/USDT
40,863.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı.

Ercan Çakar   | 04.03.2022
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyircinin takip ettiği belirtilerek, "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık." denildi.

Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

Benzer haberler

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti

NBA'de Los Angeles derbisinin galibi Clippers

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi
NBA'de Harden, seyircisinin önünde galibiyetle başladı

NBA'de Harden, seyircisinin önünde galibiyetle başladı
Beşiktaş Kulübü 119. yaşını kutluyor

Beşiktaş Kulübü 119. yaşını kutluyor