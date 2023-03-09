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Spor, Basketbol

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Kızılyıldız taraftarlarına tepki

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına deplasmanda 94-75 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakip takım taraftarlarının kendisine yönelik tezahüratlarına tepki gösterdi.

Ercan Doğan  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Kızılyıldız taraftarlarına tepki

İstanbul

Ataman, karşılaşmada yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman centilmenliği ve sporu güzelleştiren, fair play ruhunu sahaya yansıtan taraftarımızın güzelliğini dün akşam bir kez daha anladım. Belgrad'da dün akşam tüm Kızılyıldız taraftarının maç boyunca susmaksızın şahsıma ettiği küfürler, spor ve Avrupa Ligi organizasyonu adına utanç vericiydi." ifadelerini kullandı.

Ligin 28. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da yapacakları maçı da değerlendiren Ataman, "Maccabi Tel Aviv maçı play-off için en önemli maçımız, eksiklerimize rağmen taraftarımızın yaratacağı atmosfer ve motivasyon ile karşılaşmayı mutlaka kazanacağız." diye konuştu.

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