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Spor, Basketbol

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Dörtlü Final'de şampiyonluk için oynayacağız

Almanya'nın Köln kentinde yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, organizasyonun en başarılı takımlarından biri olduklarını söyledi.

Mesut Zeyrek   | 27.05.2021
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Dörtlü Final'de şampiyonluk için oynayacağız

Nordrhein-Westfalen

Müsabakaların oynanacağı Lanxess Arena'da düzenlenen açılış programına katılan Ataman, normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu kupayı kazanmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ataman, "Şimdi harika bir takımım var. Özellikle son iki sezondur harika basketbol ortaya koyuyoruz. Avrupa Ligi'ndeki en başarılı takımlardan bir tanesiyiz. Belki de CSKA Moskova ile birlikte maç kazanma yüzdesi en iyi takım da olabiliriz. Şimdi de Dörtlü Final'de şampiyonluk için oynayacağız." diye konuştu.

Yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Yarı finalde son şampiyona karşı oynayacağız. Onlara çok büyük saygımız var ama bu tek bir maç ve son sözü sahada oyuncular söyleyecek. Bakalım hangi oyuncular en iyi performansı ortaya koyacak, üç gün sonunda hangi takım şampiyonluğu kazanacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın vize politikasını eleştirdi

Yönetim kurulu üyeleri, sporcu aileleri ve bazı basın kuruluşlarına vize verilmediğini vurgulayıp, Almanya'nın vize politikasını eleştiren Ataman, şunları kaydetti:

"Resmi yayıncımız beIN Sports basın toplantısı için burada değil. Alman makamları gelmelerine izin vermedi. Yine Köln'de oyuncularımızın aileleri ve yönetim kurulu üyelerimiz maalesef olmayacak. Çünkü Almanya yetkili makamları buna müsaade etmedi. Gerçekten çok zorlu bir sezon yaşadık, büyük fedakarlıklarda bulunduk. Oyuncularım Kovid-19'a yakalandı. Yine de bizi takip edenlere güzel bir basketbol sunmaya çalıştık. Dünyanın birçok yerinde etkinlikler bu şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak ben neden bu şekilde bir karar alındığını bilmiyorum."

Anadolu Efes'li basketbolcu Micic ise sezonun en değerli oyuncusu seçilmenin kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini ve bu ödülü almayı beklemediğini aktardı.

Micic, "Hem kendim hem ailem adına çok mutluyum. Maalesef benim için en önemli kişi yanımda olamadı ama hayat böyle bir şey. Bu durum tabii yarın benim için ekstra bir motivasyon olacaktır." şeklinde konuştu.


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