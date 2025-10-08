Dolar
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibine konuk olacak.

Can Öcal  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

İstanbul

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.30 başlayacak.

Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında yine bir İsrail temsilcisi olan Hapoel IBI ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, bu maçtan 87-81'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'a deplasmanda 89-76 yenilen Partizan ise ikinci maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 80-78 mağlup etti.

Son 5 maçın 3'ünü Anadolu Efes kazandı

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı.

Partizan ise bu müsabakalarda Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84 yendi.



