Dolar
28.35
Euro
30.24
Altın
1,988.46
ETH/USDT
1,835.00
BTC/USDT
35,325.00
BIST 100
7,690.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Beşiktaş İlkokulu Açılış Töreni’nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, TBMM’de Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklif Taslağı’na ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu.

Fatih Erel  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu

Istanbul

NBA Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaştı ve Nikola Jokic'i geride bırakarak 500 asiste ulaşan en genç oyuncu oldu. Alperen Şengün 21 yaş, 99 gün; Nikola Jokic 22 yaş, 40 gün. Evet, en genç." ifadeleri kullanıldı.

Houston Rockets, dün gece oynanan maçta Alperen Şengün'ün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 30 Kasım'da İstanbul'da başlayacak
"Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları 13 Kasım’a uzatıldı
Antalya'da sağanak etkili oluyor
Depremlerden etkilenen Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi
TBMM'de kan bağışı kampanyası

Benzer haberler

Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu

Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Alperen Şengün'ün 19 sayısı, Rockets'a galibiyeti getirdi

Alperen Şengün'ün 19 sayısı, Rockets'a galibiyeti getirdi
NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 4. yıl opsiyonunu kullandı

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 4. yıl opsiyonunu kullandı
Ergin Ataman, Panathinaikos taraftarının sevgisini değerlendirdi: İnanılmazdı

Ergin Ataman, Panathinaikos taraftarının sevgisini değerlendirdi: İnanılmazdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet