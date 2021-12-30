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Spor, Basketbol, Koronavirüs

Aliağa Petkimspor'da 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Ali Korkmaz   | 30.12.2021
Aliağa Petkimspor'da 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İzmir

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, semptomlar nedeniyle yapılan PCR testlerinde 9 kişide Kovid-19 bulgusuna rastlandığı kaydedildi.

Testleri pozitif çıkan 6 basketbolcu, 1 teknik ekip ve 2 salon görevlisinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlandığı belirtilerek, "Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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