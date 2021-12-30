Aliağa Petkimspor'da 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.
İzmir
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, semptomlar nedeniyle yapılan PCR testlerinde 9 kişide Kovid-19 bulgusuna rastlandığı kaydedildi.
Testleri pozitif çıkan 6 basketbolcu, 1 teknik ekip ve 2 salon görevlisinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlandığı belirtilerek, "Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.