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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ı 69-68 mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup etti.

Murat Kaya  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ı 69-68 mağlup etti

İstanbul

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