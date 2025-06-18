A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak

Atina
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
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Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile ev sahibi Yunanistan, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele ediyor.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.