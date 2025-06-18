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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Mutlu Demirtaştan  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak

Atina

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile ev sahibi Yunanistan, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

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